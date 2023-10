Goldman Sachs vede una crescita superiore all’1% per l’area dell’euro nel 2024

Goldman Sachs prevede una ripresa della crescita economica nell’area dell’euro all’1,25%-1,5% nel 2024, più che raddoppiando la previsione di circa lo 0,5% per la crescita di quest’anno.

La previsione del broker per l’area dell’euro per il 2023 è inoltre nettamente inferiore alla previsione del 2,2% per gli Stati Uniti.