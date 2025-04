Goldman Sachs, utili in crescita del 15% nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre 2025 Goldman Sachs ha sorpreso il mercato con una performance finanziaria sopra le aspettative. La banca newyorkese ha registrato un incremento del 15% negli utili netti, raggiungendo 4,738 miliardi di dollari, pari a 14,12 dollari per azione. Questo risultato supera ampiamente i 4,132 miliardi di dollari, o 11,58 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi totali sono aumentati del 6%, attestandosi a 15,062 miliardi di dollari, segnando il terzo trimestre più redditizio di sempre per l’istituto. Gli analisti avevano previsto profitti di 12,28 dollari per azione con ricavi di 14,71 miliardi di dollari, ma Goldman Sachs ha superato queste stime grazie al forte contributo del settore Global Banking & Markets, che ha generato ricavi per 10,71 miliardi di dollari.

Il CEO di Goldman Sachs, David Solomon, ha commentato: “Gli ottimi risultati di questo trimestre hanno dimostrato che in tempi di grande incertezza i clienti si rivolgono a Goldman Sachs. Anche se iniziamo il secondo trimestre con un contesto operativo notevolmente diverso rispetto all’inizio dell’anno, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a sostenere i clienti”.