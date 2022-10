Goldman Sachs prepara il piano di ristrutturazione, trimestrale in uscita martedì

Goldman Sachs prevede di dividere le più grandi attività della banca in tre divisioni, intraprendendo una delle più grandi ristrutturazioni nella storia del colosso di Wall Street.

La banca d’affari statunitense unirà le attività di investment banking e trading in un’unità, fondendo al contempo la gestione patrimoniale e wealth management in un’altra, secondo affermazioni di persone con conoscenza dei fatti intervistati in esclusiva del Wall Street Journal. Marcus, il ramo di banca retail di Goldman, farà parte dell’unità di gestione patrimoniale e wealth management, sempre secondo le fonti di The Wall Street Journal. Una terza divisione ospiterà le operazioni bancarie, il portafoglio della banca di piattaforme di tecnologia finanziaria, il prestatore specializzato GreenSky e le sue iniziative con Apple e General Motors.

Secondo le indiscrezioni di The Wall Street Journal, la riorganizzazione della società potrebbe essere annunciata entro pochi giorni. Mentre, Goldman Sachs dovrebbe pubblicare gli utili del terzo trimestre martedì 18 ottobre.

Secondo le persone a conoscenza dei fatti, tanti manager avranno nuovi ruoli nell’organigramma di Goldman, Marc Nachmann, co-responsabile del trading, aiuterà a gestire il braccio combinato di asset e gestione patrimoniale.

La riorganizzazione è l’ultimo passo nella spinta del Ceo, David Solomon per spostare il baricentro di Goldman verso attività che generano commissioni costanti in qualsiasi ambiente. Inoltre, riflette anche la lotta dell’azienda per superare lo scetticismo, da parte degli investitori e anche tra alcuni dei dirigenti, sulle ambizioni di Solomon legate al consumer banking.

Il titolo Goldman Sachs sale nel trading pre-mercato (+1%) a 303 dollari per azione.