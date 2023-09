Goldman Sachs in trattativa per cessione GreenSky

Goldman Sachs è in trattative avanzate per vendere la sua unit GreenSky a un consorzio guidato da Sixth Street Partners, secondo fonti vicine alla questione. Una decisione finale non è ancora stata presa e le discussioni potrebbero non concludersi con un accordo.

La vendita della piattaforma di prestiti a rate, acquistata da Goldman meno di due anni fa, segna un ritiro dal settore dei prestiti al consumo, dopo che i tentativi di attrarre clienti al dettaglio si sono rivelati più costosi del previsto.

Il CEO David Solomon aveva pianificato di ampliare la portata dell’azienda al di là del focus tradizionale su individui ultra-ricchi, ma ha riconosciuto che la società si è spinta troppo rapidamente in questo tentativo.

Il possibile accordo con il gruppo Sixth Street, che include anche KKR e Pimco, potrebbe valere circa 500 milioni di dollari, secondo il Wall Street Journal. Goldman Sachs ha avuto colloqui con diversi gruppi per l’accordo potenziale, tra cui Apollo Global Management e Pagaya Technologies.