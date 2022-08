Goldman Sachs, economia USA in decelerazione non in recessione

Secondo gli analisti della banca di investimento, Goldman Sachs, l’economia USA si trova in decelerazione ma non in recessione.

“I policymaker dovrebbero interpretare i singoli dati macroeconomici in uscita con un po’ di cautela, ma l’attuale quadro indica che l’economia statunitense sta attraversando una sana decelerazione, non una recessione.”

Inoltre Goldman Sachs aggiunge che la maggior parte degli indicatori che il National Bureau of Economic Research utilizza per determinare se l’economia è in recessione suggeriscono che l’attività economica è in espansione.

In un nuovo report sul tema, gli analisti della banca d’affari affermano che i funzionari della FED hanno segnalato il desiderio di rallentare il ritmo dell’inasprimento durante la riunione di luglio, in parte per ridurre il rischio di limitare inavvertitamente troppo l’attività e spingere l’economia in una recessione.