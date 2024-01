Goldman Sachs Asset Management raccoglie 650 milioni di dollari per West Street Life Sciences I

Goldman Sachs Asset Management ha annunciato oggi il closing di West Street Life Sciences I, ovvero il primo fondo della strategia Life Science Investing della Società.

Life Sciences I – come si legge in una nota – ha chiuso la raccolta al di sopra del target, con impegni di capitali pari a 650 milioni di dollari da parte di un gruppo globale e diversificato di investitori istituzionali, strategici e HNW e un commitment significativo da parte dei dipendenti di Goldman Sachs. Si tratta di uno dei maggiori fondi privati per la crescita nel settore Life Science mai realizzati finora.