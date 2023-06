Goldman Sachs: alza stime S&P 500, target 4.500 punti

Goldman Sachs entra a far parte della crescente lista di strategist che hanno aumentato i target di fine anno per l’S&P 500.

Il team di strategia azionaria della banca ha alzato a 4.500 punti l’obiettivo di fine anno, in precedenza fissato a 4.000. Il rialzo delle stime è sostenuto dalla previsione di un “atterraggio morbido” dell’economia e utili superiori alle attese.

“Il moltiplicatore P/E di 19x è superiore alle nostre aspettative, trainato da alcune azioni mega-cap”, scrive la società. “Tuttavia, episodi precedenti di riduzione drastica della capitalizzazione di mercato sono stati seguiti da un ‘recupero’ grazie a una rivalutazione più ampia. Il potenziale aumento degli utili legato all’intelligenza artificiale ha ampliato le prospettive positive per le azioni, anche se i rischi legati a una recessione e a una politica monetaria restrittiva della Fed rimangono”.

L’S&P 500 è entrato ufficialmente in bull market la scorsa settimana e storicamente le azioni tendono ad aumentare a ritmi sostenuti nei successivi 12 mesi dall’inizio di una fase di mercato toro. Anche altri strategist puntano sul fatto che la storia si ripeta, con Bank of America, BMO, RBC e Truist che hanno alzato le loro aspettative per l’S&P 500 nelle ultime settimane.