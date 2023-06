Gismondi 1754 trionfa a “The Couture Show” di Las Vegas con oltre 1,5 milioni di dollari in ordini

Gismondi 1754, il noto gruppo genovese di gioielli di altissima gamma quotato sull’Euronext Growth Milan, festeggia la chiusura dell’importante evento mondiale nel settore dei gioielli, “The Couture Show” di Las Vegas. Questa manifestazione rappresenta il vertice dell’eleganza nell’ambito dei gioielli di lusso.

Durante l’evento, Gismondi 1754 ha ottenuto risultati eccezionali, raccogliendo ordini complessivi per un valore di 1.558.000 dollari. Tale importo comprende gli ordini del nuovo brand Vendorafa, entrato a far parte del gruppo nell’aprile 2023. In dettaglio, Gismondi 1754 ha totalizzato ordini per 1.360.000 dollari, mentre Vendorafa ha ricevuto ordini per 198.000 dollari.

L’80% degli ordini proviene da nuovi clienti, evidenziando l’attrattiva crescente dei gioielli di lusso su un pubblico internazionale sempre più vasto.