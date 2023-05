Giorgetti (Mef): governo valuta fondo sovrano per consolidare mid cap e grandi imprese

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la valutazione da parte del governo italiano di istituire un fondo sovrano in affiancamento a Cassa Depositi e Prestiti. L’obiettivo è quello di facilitare il consolidamento patrimoniale e i processi di aggregazione delle aziende italiane di medie e grandi dimensioni.

Giorgetti ha sottolineato il ruolo fondamentale dello Stato come “investitore paziente” nel presidiare settori strategici e promuovere la crescita delle imprese. Secondo il ministro, lo Stato deve svolgere un ruolo proattivo sia come azionista che come regolatore e regista di incentivi, supportando progetti con solide basi economiche e imprenditoriali.