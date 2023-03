Giorgetti: allo studio provvedimento d'urgenza con Iva al 5% bonus bollette

Iva al 5% sul gas e bonus sociale per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro. Queste le novità che il governo sta studiando per le famiglie per il prossimo autunno come ha anticipato il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti nel corso di un question time al Senato. Inoltre il titolare del dicastero di via XX settembre ha precisato che “è in fase di valutazione una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l’inizio dell’anno termico, ossia “un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica”.