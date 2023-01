Giochi Preziosi amplia il suo portafoglio con l’acquisizione del business bambole e accessori di Munecas Arias

Nella giornata di oggi il Gruppo Giochi Preziosi ha comunicato di aver acquisito il business delle bambole e degli accessori di Munecas Arias, il marchio spagnolo creato più di 45 anni fa a Castalla (Alicante).

Questa acquisizione è in linea con la strategia del Gruppo di creare una base solida e ampia di marchi di proprietà e consentirà all’attività di Arias di crescere costantemente nel mercato spagnolo, europeo e mondiale.

Dopo l’acquisizione di FAMOSA avvenuta nel 2019, il Gruppo Giochi Preziosi prosegue nella sua strategia di investimento nel mercato spagnolo, alla ricerca dell’eccellenza di prodotto per arricchire il proprio portafoglio e poter coprire in modo adeguato i diversi segmenti del mercato dei giocattoli.

Le bambole Arias sono ora un altro importante asset nel portafoglio delle società del Gruppo. Entrando a far parte del Gruppo Giochi Preziosi, la storia, la bellezza e la cura racchiuse in ciascuna delle bambole Arias hanno ora l’opportunità di espandersi in nuovi mercati e di crescere in maniera costante.

Il Gruppo Giochi Preziosi, multinazionale italiana con oltre 40 anni di storia, è attualmente uno dei maggiori player europei nel settore del giocattolo tradizionale. Giochi Preziosi ha attualmente vendite dirette nei 6 maggiori paesi europei e in Turchia, operazioni in Estremo Oriente e accordi di distribuzione in tutto il mondo. Il Gruppo detiene inoltre accordi di franchising con circa 400 negozi di giocattoli in Italia operanti con il proprio marchio “Giocheria” e negli ultimi due anni, nell’ambito di un progetto di sviluppo del business retail, ha aperto 5 negozi diretti in alcune delle principali città italiane con il marchio “Giochi Preziosi” e “Giocheria”.