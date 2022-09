Giglio Group: ricavi in linea ed Ebitda in netto miglioramento

Ricavi in linea ed Ebitda in netto miglioramento per Giglio Group che ha approvato la Relazione Finanziaria Intermedia al 30 giugno 2022.

I ricavi consolidati, pari ad Euro 19,6 milioni includono i proventi del ramo Loyalty, e sono in linea rispetto ai dati consolidati relativi allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 19,5 milioni al 30 giugno 2021). L’EBITDA mostra un andamento positivo e pari ad Euro 827 migliaia (negativo per Euro 705 migliaia per i dati consolidati 30 giugno 2021). Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti perché, nonostante le difficoltà generate dal conflitto bellico e l’impossibilità di esportare in un mercato di riferimento importante per il lusso come la Russia, abbiamo registrato ricavi, ebitda ed ebit in netta crescita rispetto al primo semestre 2021, riportando la Società in terreno positivo. I nuovi progetti, il potenziamento della divisone Giglio Food e diversi contratti già siglati o alla firma, uniti ai benefici generati dalla razionalizzazione dei costi e dalla ottimizzazione delle risorse, ci consentono di guardare con concreto ottimismo alla fine del 2022 e agli anni a venire”.