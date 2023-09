Gibus: utile netto in calo del 55,7% nel I semestre

Gibus, la rinomata azienda italiana specializzata in soluzioni di design outdoor di lusso, ha recentemente rilasciato i risultati finanziari del primo semestre. Nonostante il contesto di mercato sfidante, l’azienda ha dimostrato una resilienza notevole. Tuttavia, l’utile netto ha registrato un calo del 55,7%, attestandosi a 3,3 milioni di euro, rispetto a quello del primo semestre dell’anno scorso.

Nonostante la diminuzione dell’utile netto, Gibus ha evidenziato una crescita positiva dei ricavi, segnando un aumento dell’11,2%. Questo ha permesso all’azienda di toccare la quota di 50,6 milioni di euro. In particolare, i ricavi esteri hanno avuto un impatto significativo, rappresentando il 45% del totale. Questo dimostra la crescente presenza di Gibus nei mercati internazionali e sottolinea l’importanza della diversificazione geografica per l’azienda.

In termini di Ebitda, Gibus ha registrato un valore di 9,3 milioni di euro, leggermente inferiore ai 9,8 milioni del primo semestre dell’anno precedente. Questo calo può essere considerato in linea con le sfide di mercato attuali, ma dimostra anche la capacità dell’azienda di mantenere un’efficienza operativa costante. Gibus, con la sua offerta di alta gamma nel settore outdoor design, continua a confermarsi come un forte attore nel suo settore di mercato, nonostante il contesto economico mutevole.