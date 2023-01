Giappone: vendite al dettaglio dicembre in rialzo per decimo mese consecutivo, meglio delle stime

Nel mese di dicembre, le vendite al dettaglio del Giappone sono salite del 3,8% su base annua, in rialzo m/m per il decimo mese consecutivo. Il dato è stato migliore del rialzo del 3,2% atteso dagli economisti, in rafforzamento rispetto al precedente aumento del 2,6%.