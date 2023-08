Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione del Giappone è salito al 2,7%, dal 2,5% di giugno e rispetto al 2,5% atteso dal consensus degli economisti intervistati da Reuters.

Il numero dei posti di lavoro disponibili per ogni 100 persone in cerca di una occupazione è stato pari a 129, in lieve ribasso rispetto ai 130 precedenti, e in calo per il terzo mese consecutivo.