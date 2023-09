Giappone: spese famiglie -5% su base annua. Trend peggiore da inizi 2021, Bank of Japan ha le mani legate

Brutte notizie dal fronte macroeconomico del Giappone. Nel mese di luglio, le spese per consumi delle famiglie giapponesi sono scese su base mensile del 2,7%, facendo decisamente peggio rispetto al rialzo dello 0,7% atteso dal consensus degli economisti.

Il dato ha inoltre rallentato il passo in modo significativo rispetto al mese di giugno, quando era salito su base mensile dello 0,9%.

Su base annua, le spese delle famiglie giapponesi hanno sofferto la flessione più forte dal febbraio del 2021, scendendo del 5%.

Il trend del dato conferma come la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda continuerà a confermarsi mosca bianca tra le banche centrali, continuando a portare avanti almeno nel breve una politica monetaria estremamente accomodante, incentrata tuttora su tassi negativi (al -0,1% in Giappone).