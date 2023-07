Giappone: sentiment aziende Reuters Tankan in calo a luglio

L’indice manifatturiero del Giappone Tankan stilato da Reuters – che anticipa la pubblicazione dell’indice trimestrale Tankan compilato dalla Bank of Japan e che misura la fiducia delle imprese manifatturiere giapponesi – è sceso nel mese di luglio dai +8 di giugno a +3 punti.

Si tratta della prima flessione dell’indice in sei mesi. Molte aziende giapponesi hanno citato come fattori negativi la carenza di chip e i costi elevati delle materie prime.

L’outlook indica un valore dell’indice Tankan stilato da Reuters a quota +7 punti nei prossimi tre mesi.

Giù anche l’indice non manifatturiero Reuters Tankan – che misura la fiducia delle aziende giapponesi non manifatturiere – che ha segnato un calo a luglio a +23 rispetto ai +24 di giugno, scendendo per il secondo mese consecutivo.

L’outlook per l’indice è di un valore a quota +25 nel corso dei prossimi tre mesi.