Giappone: salari reali scendono a luglio per il 16esimo mese consecutivo, ‘blindano’ Bank of Japan

I salari reali del Giappone sono scesi a luglio per il 16esimo mese consecutivo.

Il dato, barometro del potere di acquisto dei consumatori giapponesi, è scivolato a luglio del 2,5% su base annua, accelerando il trend al ribasso rispetto al -1,6% di giugno.

I numeri confermano come la crescita dei salari, in Giappone, fatichi a tenere il passo con la crescita dell’inflazione, fattore che blinda ancora la politica monetaria estremamente accomodante della Bank of Japan, banca centrale del Giappone, incentrata sui tassi negativi (-0,1%) e sul controllo della curva dei rendimenti.