Giappone: Pmi servizi ai massimi in 7 mesi a marzo, confermata fase di espansione

Nel mese di marzo l’indice Pmi servizi del Giappone stilato congiuntamente da Jibun-S&P Global si è attestato a 54,1 punti. E’ quanto emerge dalla lettura finale del dato, rivisto lievemente al ribasso rispetto ai 54,9 punti diffusi inizialmente con la lettura preliminare.

Il dato, ai livelli più alti in sette mesi, ha confermato la fase di espansione, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra. In rialzo rispetto ai precedenti 52,9 punti di febbraio, il Pmi servizi del Giappone è salito per il 19esimo mese consecutivo.