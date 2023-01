Giappone: Pmi manifatturiero in contrazione per terzo mese consecutivo. Ma occhio a Pmi servizi

Nel mese di gennaio il Pmi manifatturiero del Giappone ha sofferto una contrazione per il terzo mese consecutivo. E’ quanto emerge dalla lettura preliminare del dato, stilato congiuntamente da Jibun Markit e S&P Global.

Il Pmi manifatturiero si è attestato a 48,9 punti, come nel mese di dicembre, zavorrato dalle componenti della produzione delle fabbriche e dei nuovi ordinativi, scese per il settimo mese consecutivo.

La contrazione è confermata dal valore del dato inferiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.

Bene invece il Pmi servizi del Giappone, salito a gennaio a 52,4 punti, al record degli ultimi tre mesi, rispetto ai 51,1 punti precedenti.

Il Pmi Composite è avanzato a 50,8 punti, rispetto ai precedenti 49,7 punti, in fase di espansione per la prima volta in tre mesi.