07/11/2023 17:40

Seduta negativa per le borse europee, proseguendo la debolezza di inizio settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in flessione dello 0,69% a 28.395,90 punti, con vendite su CNH Industrial (-7,5%) dopo il taglio della guidance 2023. In rosso anche Tenaris (-3%) e Finecobank (-2,8%) che oggi ha annunciato i dati trimestrali. In rialzo […]