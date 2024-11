Giappone, inflazione Tokyo accelera a sorpresa a novembre

L’inflazione a Tokyo ha accelerato più del previsto a novembre, mentre altri dati hanno mostrato che l’economia si muove in modo sostanzialmente in linea con le previsioni della Bank of Japan, alimentando le speculazioni su un possibile aumento dei tassi a dicembre e rafforzando lo yen.

I prezzi al consumo nella capitale, esclusi gli alimenti freschi, sono aumentati del 2,2% rispetto all’anno precedente a novembre, passando dall’1,8% principalmente a causa della riduzione dei sussidi energetici, secondo il ministero degli affari interni venerdì. L’inflazione generale ha accelerato al 2,6%, poiché anche i prezzi degli alimenti hanno spinto al rialzo l’indicatore, superando anch’essi le aspettative degli economisti.

Lo yen ha brevemente oltrepassato il livello chiave di 150 contro il dollaro. I trader si posizionano per un probabile aumento dei tassi della BoJ a dicembre, mentre la Federal Reserve dovrebbe tagliare i costi di finanziamento negli Stati Uniti.