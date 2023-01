Giappone: inflazione Tokyo +4,3% a gennaio. Oltre target Bank of Japan per ottavo mese consecutivo

Nel mese di gennaio l’inflazione di Tokyo, in Giappone, misurata dall’indice dei prezzi al consumo CPI è balzata del 4,3% su base annua, confermandosi decisamente superiore al target del 2% della Bank of Japan per l’ottavo mese consecutivo. Subito dopo la pubblicazione del dato, che ha riacceso le aspettative di un cambio di rotta della banca centrale del Giappone – che continua a portare avanti la sua politica di tassi negativi al -0,1%, insieme al controllo della curva dei rendimenti (YCC) – lo yen si è rafforzato sul dollaro, attorno a quota JPY 129,82.