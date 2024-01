Giappone: inflazione sale a ritmo minimo da giugno 2022. Borsa Tokyo +1% con scommesse Bank of Japan

18/01/2024 17:40

Giornata che si chiude all’insegna degli acquisti per le borse del Vecchio Continente, mentre Wall Street prosegue la seduta al rialzo. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,84% a 30.350,53 punti, con in cima Bper (+3,7%), Stm (+3,4%) e UniCredit (+2,6%) e in coda al listino Amplifon (-3,3%), Campari (-1,7%) e […]