Giappone: inflazione accelera a febbraio, borsa Tokyo fa dietrofront dopo nuovo record oltre quota 41.000

Accelerazione dell’inflazione in Giappone. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è salito a febbraio su base annua del 2,8%, ben oltre il 2,2% del mese precedente.

L’inflazione core, che esclude i prezzi dei beni alimentari freschi, è balzata del 2,8%, rispetto al +2% di gennaio.

L’inflazione core-core, che esclude i prezzi dei beni alimentari e dei beni energetici, è avanzata del 3,2%.

Martedì scorso 19 marzo la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, ponendo fine all’era dei tassi negativi, iniziata in Giappone nel 2016.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è schizzato oggi anche oltre quota 41.000 punti, al nuovo massimo di sempre, per poi bucare la soglia psicologica raggiunta, con un rialzo alle 7 circa ora italiana pari a +0,40%, a quota 40.979 punti circa.