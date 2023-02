Giappone: in calo gli ordini di macchinari a dicembre a -1,2%

In calo l’andamento degli ordini di macchinari in Giappone che, a dicembre segnano una flessione dell’1,2% da -0,7% precedente. Lo rileva l’ESRI, l’istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone secondo cui sono in aumento invece gli ordini core, ossia al netto delle componenti volatili.