Giappone e yen: l’uomo che sussurra alla Bank of Japan sbotta contro ‘movimenti speculativi’ sul forex

Il Giappone lancia un nuovo messaggio ai mercati mondiali, a difesa della propria valuta, lo yen, che continua a puntare verso il basso, puntualmente oggetto di sell off.

Nella giornata di oggi Masato Kanda, il vice ministro delle finanze giapponese per gli Affari internazionali, noto anche come il funzionario governativo più importante in tema di forex, o anche l’uomo che dà istruzioni alla Bank of Japan, ha detto che il Giappone non escluderà nessuna opzione, nel caso in cui lo yen dovesse continuare a perdere terreno.

Kanda ha detto di vedere, nel mercato del forex, “movimenti speculativi” contro lo yen.

La valuta giapponese ha toccato nelle contrattazioni overnight il minimo sul dollaro dal 4 novembre scorso, con il cambio USD-JPY a quota 147.8. Al momento il rapporto tra il dollaro e lo yen scende dello 0,20%, a quota 147,41.