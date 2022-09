Giappone: con balzo casi Covid Pmi servizi in contrazione per prima volta in cinque mesi

Il Pmi servizi del Giappone torna in fase di contrazione nel mese di agosto per la prima volta in cinque mesi. L’indice Pmi servizi stilato da Jibun-Markit è sceso infatti nel mese a 49,5 punti, dai 50,3 di luglio, al di sotto dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori appunto al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).

Dal rapporto è emerso che “il settore privato del Giappone è tornato in fase di contrazione ad agosto, in un contesto in cui l’economia ha fatto fronte al forte balzo dei numeri di casi di Covid-19”.