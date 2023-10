Giappone: Ceo Blackrock ottimista su nuovo “miracolo economico”

Durante un incontro a Tokyo, Larry Fink, Ceo di BlackRock, ha espresso la sua visione positiva riguardo all’attuale trasformazione economica del Giappone. Fink ha paragonato questo cambiamento al “miracolo economico” che ha caratterizzato il Paese del Sol Levante negli anni ’80, durante una tavola rotonda che includeva il Primo Ministro Fumio Kishida.

Questo evento ha concluso una serie di incontri dedicati al settore finanziario, organizzati dal governo di Kishida, con l’obiettivo di attrarre più gestori patrimoniali nel paese. Un ulteriore obiettivo è quello di indirizzare le famiglie giapponesi a trasformare i loro risparmi in investimenti.

“La storia si ripete”, ha dichiarato Fink durante l’incontro. “Il Giappone sta attraversando una serie di straordinarie trasformazioni economiche, e da qui si sentono gli echi di quel ‘miracolo degli 80’. Mi aspetto che questo miracolo duri molto più a lungo”, ha aggiunto.

La rapida espansione economica del Giappone negli anni ’80 si concluse con una “bolla scoppiata” quando i prezzi degli asset crollarono, seguita da decenni di crescita bassa o negativa.

Kishida ha espresso la sua volontà di vedere una maggiore quota dei 2.100 miliardi di asset domestici del Giappone trasformati in investimenti, aumentando il valore delle aziende e, di conseguenza, portando benefici alle famiglie in un ciclo virtuoso.

In una serie di discorsi, Kishida si è impegnato a riformare l’industria dell’asset management in Giappone, introducendo più concorrenza e richiedendo trasparenza da parte dei fondi pensione e delle assicurazioni. Ha inoltre promesso la deregolamentazione per rendere il paese più attraente per le aziende finanziarie.