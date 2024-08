12/08/2024 17:12

Wall Street ha aperto in rialzo, cercando di lasciarsi alle spalle le turbolenze della settimana scorsa. Gli investitori attendono i dati sull’inflazione e le spese dei consumatori per capire le prossime mosse della Fed. Il CEO di Bank of America, Brian Moynihan, avverte che tassi elevati potrebbero scoraggiare i consumatori americani.