Germania: Vonovia crolla del 5% dopo la sua più grande perdita di sempre

Le azioni del gigante immobiliare tedesco Vonovia sono scese fino al 7% venerdì, mettendo in luce l’aggravarsi della crisi immobiliare nella più grande economia europea.

Il titolo ha ridotto leggermente le perdite, scendendo del 5,4% alle 10:35 ora di Londra.

La società immobiliare residenziale ha riportato una perdita annuale di 6,76 miliardi di euro (7,37 miliardi di dollari) per il 2023, citando un trend di valutazione in calo che si è “significativamente indebolito” nel corso dell’anno. Si tratta di una cifra più che decuplicata rispetto alla perdita di 669,4 milioni di euro registrata un anno prima, che di per sé ha segnato una brusca fine di anni di profitti annuali consecutivi.