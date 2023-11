Germania sospende il freno al debito per il quarto anno consecutivo

In risposta alla recente sentenza della Corte costituzionale, il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha annunciato l’intenzione di presentare un bilancio supplementare per il 2023. Questa mossa è volta a garantire i prestiti per i freni ai prezzi dell’energia.

Il popolare quotidiano tedesco Bild ha sottolineato che, a seguito della decisione, è probabile che il freno al debito venga sospeso per quest’anno. Spiegel aggiunge ulteriori dettagli, sottolineando come Lindner abbia evitato di usare il termine “sospensione” nel suo annuncio, lasciando intendere che il freno al debito potrebbe essere nuovamente sospeso (per il quarto anno consecutivo).

Lindner ha dichiarato: “D’intesa con la cancelliera federale e la vicecancelliera, presenterò la prossima settimana un budget supplementare per quest’anno”. L’obiettivo è mettere le spese, soprattutto per il tetto massimo dei prezzi di elettricità e gas, su “una base costituzionalmente sicura” e garantirle in questo modo. Questa misura richiede un bilancio supplementare, il cui dettaglio sarà presentato dal ministro al governo mercoledì della prossima settimana.