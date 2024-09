Germania: produzione industriale sotto attese, allarme per ripresa

A luglio la produzione industriale della Germania ha registrato una flessione del 2,4% su base mensile, più marcata delle attese (-0,5%). Il dato di giugno è stato rivisto da +1,4% a +1,7%.

Su base annua emerge una flessione del 5,3%, a fronte del -3,5 % previsto e del -3,7% del mese precedente (corretto da -4,1%).

Il nuovo calo della produzione industriale tedesca è stato guidato principalmente dalla debole attività nei settori automobilistico, elettronico e metallurgico.

Allo stesso tempo, le esportazioni tedesche hanno registrato una ripresa, aumentando dell’1,7% mese su mese dal -3,4% di giugno. Con le importazioni in aumento di oltre il 5% su base congiunturale, il surplus commerciale della Germania si è ridotto a 16,6 miliardi di euro dai 20,4 miliardi di giugno.

“I dati di oggi sono una doccia fredda per tutti coloro che sperano in una rapida ripresa”, commenta Carsten Brzeski, Global Head of Macro presso ING. “In effetti, suggeriscono che il calo dell’industria ha ancora molta strada da fare. Abbiamo già indicatori di sentiment deboli e il rischio di un altro trimestre di stagnazione o addirittura contrazione è chiaramente aumentato.”