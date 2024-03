Germania: produzione industriale cresce per prima volta in 9 mesi

La produzione industriale in Germania ha registrato una crescita a gennaio per la prima volta dopo nove mesi, anche se la sua prolungata debolezza ha probabilmente già trascinato la più grande economia europea in una recessione.

L’indicatore è aumentato dell’1% rispetto a dicembre (consensus +0,6%), dopo un calo più grande del previsto il mese precedente (-2%). All’interno del settore manifatturiero, i settori chimico, alimentare e delle macchine hanno tutti registrato un aumento, ma i produttori di automobili hanno subito un forte declino.

Il livello complessivo della produzione rimane vicino al livello più basso dal 2020, in un periodo in cui il settore manifatturiero tedesco sta lottando per uscire da un prolungato periodo di difficoltà.