Germania, ordini fabbrica deludono le attese a gennaio: -7% m/m, -2,6% a/a

Deludono le attese gli ordini di fabbrica in Germania a gennaio. Il dato ha mostrato una flessione mensile del 7% dal precedente +5,9% (dato rivisto da +6,9%). Su base annua gli ordini di fabbrica hanno, invece, mostrato un calo del 2,6%, in ripresa in questo caso rispetto al -6,9% della passata lettura (dato rivisto da -6,3%). Tuttavia, in entrambi i casi sono state deluse le attese: il mercato stimava una flessione del 2,5% su base mensile e un rialzo al ritmo del 2,6%.