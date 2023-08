Germania: nel secondo trimestre PIL invariato

25/08/2023 08:40

Huawei ed Ericsson hanno annunciato di avere firmato un accordo globale a lungo termine per la concessione di licenze incrociate di brevetti (Patent Cross-Licensing Agreement) che coprono brevetti essenziali per un’ampia gamma di standard quali 3GPP, ITU, IEEE e IETF per le tecnologie cellulari 3G, 4G e 5G. L’accordo copre le rispettive vendite di infrastrutture […]