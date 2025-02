Germania, l’indice ZEW supera le aspettative a febbraio

18/02/2025 10:29

Nel mese di gennaio, l’indice dei prezzi al consumo in Francia ha registrato un incremento dello 0,2% su base mensile, con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Questo rialzo è stato principalmente influenzato dai settori dei servizi e dell’energia. In particolare, i prezzi dei servizi sanitari e di protezione sociale hanno mostrato significativi incrementi, così come i costi dell’energia, soprattutto dei prodotti petroliferi e del gas.