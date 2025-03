Germania, inflazione in rallentamento a marzo 2025

Nel mese di marzo l’inflazione in Germania ha registrato un rallentamento significativo, segnando un aumento del 2,2% su base annua. Questo dato rappresenta un lieve calo rispetto al mese di febbraio, quando l’incremento era stato del 2,3%.

In termini congiunturali i prezzi al consumo hanno mostrato una crescita dello 0,3%, evidenziando un ritmo più moderato rispetto ai mesi precedenti. L’inflazione armonizzata, un indicatore fondamentale per confrontare i dati a livello europeo, ha mantenuto un incremento dello 0,4% su base mensile, in linea con il dato di febbraio.