Germania: inflazione a luglio a +0,3% m/m

L’inflazione tedesca di luglio 2023 si allinea alle attese, mostrando una controllata diminuzione su base annuale rispetto al mese precedente. Questo è quanto rivelano le stime preliminari pubblicate da Destatis, l’ente statistico tedesco.

Nel dettaglio, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,3% su mese, in linea con l’incremento dello 0,3% del mese precedente e coerente con le previsioni del mercato, anch’esse fissate allo 0,3%. Questo dato conferma la stabilità dei prezzi al consumo in Germania, un indicatore fondamentale per valutare la salute economica del paese.

Per quanto riguarda l’andamento su base annuale, l’indicatore dei prezzi segna un +6,2%, in leggera diminuzione rispetto al +6,4% del mese precedente, ma in linea con le attese del mercato, anch’esse collocate al +6,2%. Questi dati confermano l’andamento dell’inflazione tedesca, un elemento chiave per gli investitori e i policy maker.