Germania, indice ZEW in calo ad aprile

Ad aprile 2025 l’indice ZEW tedesco ha subito un brusco calo, scendendo a -14 punti dai 51,6 punti registrati a marzo. Questo indicatore economico, fornito dall’Istituto ZEW, è considerato un importante misuratore delle aspettative future per l’economia tedesca.

Gli analisti avevano previsto un calo meno marcato, stimando una riduzione fino a 10,6 punti. Tuttavia, il risultato finale è stato ben al di sotto delle aspettative, segnalando una crescente preoccupazione tra gli esperti del settore. Nonostante il calo dell’indice generale, le aspettative sulle condizioni economiche attuali in Germania hanno mostrato un lieve miglioramento. L’indice relativo a queste aspettative è passato da -87,6 a -81,2 punti, superando le previsioni che lo davano a -86 punti.

La situazione non è migliore per la Zona Euro, dove l’indice ZEW ha subito un calo ancora più pronunciato, passando da 39,8 a -18,5 punti. Anche in questo caso, il risultato è stato inferiore alle attese, che si aggiravano intorno ai 13,2 punti.