Germania: in aumento il tasso di disoccupazione

Il Federal Labour Office ha recentemente rivelato un incremento nel tasso di disoccupazione destagionalizzato. Questo dato è salito al 5,7%, superando il 5,6% del mese precedente e allineandosi alle previsioni degli analisti.

In parallelo a questo aumento, si è registrata una crescita nei numeri dei disoccupati. Si parla di un incremento di 18 mila unità, un dato che va oltre le previsioni, che si aspettavano un aumento di soli 10 mila. Questa situazione segue un decremento di 4 mila unità, rilevato nel mese di luglio.

Infine, il numero totale di disoccupati (non destagionalizzato) è salito a 2,70 milioni, rispetto ai 2,62 milioni del periodo precedente. Considerando i dati destagionalizzati, il numero si porta a 2,63 milioni, in aumento rispetto ai 2,60 milioni del periodo precedente. Questa situazione richiede un’attenzione particolare e un’analisi approfondita per comprendere le possibili evoluzioni future.