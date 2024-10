Germania, il governo rivede al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2024

09/10/2024 14:55

Ceribell, azienda di tecnologia medica, lancia la sua IPO per entrare nel Nasdaq. L’offerta prevede 10.606.060 azioni ordinarie con un prezzo tra 16,00 e 17,00 dollari per azione, puntando a raccogliere fino a 180,3 milioni di dollari. Alcuni azionisti principali mostrano interesse ad acquistare azioni per 40 milioni di dollari. Ceribell si distingue per il suo sistema EEG avanzato, progettato per migliorare la diagnosi delle condizioni neurologiche.