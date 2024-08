Germania, export in difficoltà: peggiorano le aspettative ad agosto

Ad agosto si è registrato un ulteriore peggioramento nel sentiment del settore dell’export tedesco. Le aspettative di esportazione Ifo sono infatti scese a meno 4,8 punti, rispetto ai meno 2,2 punti di luglio. Questo dato evidenzia come gli esportatori tedeschi non stiano traendo vantaggio dalla crescita economica di altri paesi europei.

Klaus Wohlrabe, responsabile di Ifo Surveys, ha dichiarato: “Gli esportatori attualmente non beneficiano della crescita economica di altri paesi europei. Per il momento l’industria dell’export non sta guidando la crescita dell’economia tedesca”. Non tutti i settori sono in difficoltà: i produttori di pelletteria e l’industria alimentare e delle bevande prevedono una crescita delle esportazioni. Al contrario, l’industria chimica e i produttori di computer prevedono una stabilità nelle esportazioni.

Le prospettive per l’industria del mobile sono notevolmente peggiorate. Dopo aver pianificato una crescita il mese scorso, ora si aspettano un calo degli ordini dall’estero. Anche l’industria automobilistica e quella della produzione e lavorazione dei metalli prevedono una diminuzione delle vendite internazionali.