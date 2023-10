Germania: esportazioni -1,2% ad agosto, sotto attese

Ad agosto le esportazioni della Germania hanno deluso le attese, diminuendo dell’1,2% su base mensile, a fronte del -0,6% stimato. La rilevazione di luglio, inoltre, è stata fortemente corretta al ribasso, da -0,9% a -1,9%.

Le importazioni sono calate dello 0,4%, a fronte di una variazione attesa positiva e pari a +0,5%. Il dato del mese precedente è stato rivisto da +1,4% a -1,3%.

Di conseguenza, la bilancia commerciale è aumentata a 16,6 miliardi di euro, rispetto ai 16,0 miliardi di luglio. Il dato è espresso in termini nominali e non corretto per l’elevata inflazione.