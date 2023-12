27/12/2023 09:12

Partenza all’insegna della cautela per borse europee, dopo la pausa natalizia. A Piazza Affari il Ftse Mib arretra dello 0,1% in area 30.300 punti, con acquisti su Saipem (+1,2%), Diasorin (+0,9%) e Moncler (+0,7%) mentre arretrano Bper Banca (-0,6%), Leonardo (-0,5%) e UniCredit (-0,4%). Sul fronte macro, il sentiment beneficia in parte dei dati cinesi […]