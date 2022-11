Ad ottobre in Germania l’inflazione sale su base annua del 10,4% come rende noto Destatis. Il dato core segna un +11,6% su base annua. Su base mensile si registra un +0,9%, come indicato dalla stima preliminare, rispetto al +1,9% del mese di settembre.

Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato un incremento dell’1,1% su mese (come la stima iniziale) e un +11,6% su anno (confermato il preliminare).