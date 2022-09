Germania: ad agosto prezzi alla produzione in salita a +7,9%

Nel mese di agosto i prezzi alla produzione della Germania segna +7,9% da +1.6% atteso su base mensile. Il dato, reso noto da Destatis, su base annua passa da +37,2% precedente a +45,8% di agosto contro +37,1% atteso dal consensus

Ancora una volta, l’aumento dei prezzi dell’energia (+20,4%) è stato il fattore principale, ma i prezzi sono aumentati in modo significativo anche per i beni intermedi (+17,5%) e i beni strumentali (+7,8%), nonché per i beni di consumo durevoli e non durevoli (rispettivamente 10,9% e 16,9%). Non si tratta di un buon segno per indicare che le pressioni inflazionistiche si allenteranno presto nella più grande economia europea.