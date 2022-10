Germania: a settembre indice PMI servizi in calo

L’indice PMI servizi (finale) della Germania segna 45 punti da 45,4 precedenti e come da attese. Il settore dei servizi in Germania si è ridotto a settembre un po’ più di quanto inizialmente previsto, a causa dell’inflazione e della crescente incertezza che hanno colpito la domanda, aggiungendo segnali per cui la più grande economia europea potrebbe essere diretta verso la recessione. “Oltre al continuo crollo della produzione manifatturiera, il crescente declino dell’attività dei servizi indica che l’economia tedesca si contrarrà nel terzo trimestre”, ha dichiarato Phil Smith, direttore economico associato di S&P Global.