Germania: a novembre tasso disoccupazione in lieve aumento al 5,6%

A novembre il tasso di disoccupazione in Germania segna un aumento al 5,6%, rispetto al 5,5% del mese precedente.

Il numero totale di persone che hanno presentato richieste di sussidio disoccupazione è aumentato di 17 mila unità, rispetto a 13.500 attese, dopo le 9 mila di ottobre (rilevazione rivista da 8 mila).

“Nel complesso, il mercato del lavoro rimane stabile”, ha affermato in una nota Daniel Terzenbach, responsabile delle regioni presso l’Agenzia federale del lavoro. “La disoccupazione e la sottoccupazione destagionalizzate sono aumentate ancora una volta e il lavoro a orario ridotto è di nuovo in aumento, ma l’occupazione sta crescendo in modo significativo”.

Il mercato del lavoro tedesco si dimostra comunque resiliente, nonostante la guerra in Ucraina e l’inflazione più rapida degli ultimi decenni. Un numero crescente di aziende è persino a corto di personale e i sindacati sono stati in grado di garantire accordi salariali migliori.