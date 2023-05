25/05/2023 07:41

La banca centrale della Corea del Sud ha annunciato di aver confermato i tassi principali di riferimento al 3,50% per la terza volta consecutiva. La decisione è stata in linea con le stime degli analisti. Interpellato dalla CNBC all’inizio del mese, il governatore della banca centrale coreana Rhee Chang-yong aveva avvertito comunque come fosse “prematuro” […]